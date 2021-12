Covid-19: le taux d'incidence explose chez les enfants de 6 à 14 ans dans les Alpes-Maritimes et le Var

C'est un fait, les contaminations explosent en population générale, et encore plus chez les enfants entre 6 et 14 ans, selon les dernières données de Santé Publique France. Qu'en est-il dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, alors que la question de la vaccination des enfants devrait être sur la table du Conseil de défense sanitaire, ce lundi 6 décembre?