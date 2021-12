Covid-19: le taux d'incidence continue de grimper dans les Alpes-Maritimes, nouveau record

Les Alpes-Maritimes font partie des 5 départements les plus touchés par la 5e vague de la Covid-19 derrière la Drôme (1.107), l'Ardèche (968), le Vaucluse (897) et les Alpes-de-Haute-Provence (873).

Et de 3... Pour la troisième journée consécutive, le taux d'incidence - soit le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, a battu son record dans notre département.

Situation tendue également dans les hôpitaux

La situation se tend également dans les hôpitaux du département. 38 nouveaux Azuréens ont été encore admis ce samedi à l'hôpital, portant à 327 le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid+.

Les services réanimation ont aussi connu 11 nouvelles admissions. Dès vendredi, l'Agence régionale de Santé Paca s'inquiétait d'"une accélération de la circulation du SARS-CoV-2 dans l’ensemble de la région à un niveau sans précédent." L'ARS avait également annoncé au moins 5 évacuations sanitaires de patients en soins critiques de la région Paca vers d'autres régions.

Des mesures restrictives à venir

Alors que le pic de la 5e vague n'est pas encore atteint et que le variant Omicron inquiète, le Premier ministre a pris de nouvelles mesures restrictives vendredi 18 décembre.

Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire deviendrait début 2022 un "pass vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif au Covid-19.

Par ailleurs, les mairies vont devoir renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite afin de limiter la diffusion du variant Omicron.

De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes a d’ores et déjà interdit les feux d'artifice jusqu'au 2 janvier.