Covid-19: le taux d’incidence à nouveau en baisse à Monaco

La semaine du 29 août au 4 septembre, 37 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés en Principauté. Dimanche, 10 personnes, dont 5 résidentes, étaient hospitalisées au CHPG.

Aucune personne n’est soignée en réanimation.

Et 20 personnes étaient accompagnées par le Centre de suivi à domicile.

En parallèle, le chiffre relatif au dépistage montre que sur les sept jours écoulés, le taux d’incidence constaté de 95 est inférieur, à celui de la semaine dernière qui était de 107.

Au total, 874 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non-résidents entre le 29 août et le 4 septembre. Le taux de positivité est de 10,3%

Le bilan sanitaire de la Principauté est pour l’heure de 14.409 personnes touchées par le coronavirus. Et 14.312 personnes ont été constatées guéries.