Covid-19: le Royaume-Uni va vacciner les 5-11 ans

Après le Pays de Galles mardi, l'Angleterre l'Ecosse et l'Irlande du Nord ont annoncé à leur tour mercredi cette extension du programme de vaccination.

Elle suit les recommandations du comité chargé de conseiller les gouvernements locaux (anglais, écossais, gallois et nord-irlandais) en matière de vaccination, après que le régulateur britannique des produits de santé, la MHRA, a approuvé fin décembre le vaccin Pfizer pour cette tranche d'âge.

À partir du mois d'avril

Les 5-11 ans pourront se faire vacciner dans le cadre d'un programme débutant en avril avec pour objectif d'"accroître la protection contre de potentielles prochaines vagues de Covid-19 alors que nous apprenons à vivre avec le virus", a précisé le ministre britannique de la Santé Sajid Javid, compétent pour l'Angleterre.

"Les enfants sans problèmes de santé sous-jacents présentent un faible risque de maladie grave du Covid-19 et la priorité reste pour le NHS", le service public de santé britannique, "de proposer vaccins et rappels aux adultes et aux jeunes vulnérables", ainsi que de rattraper le retard pris à cause de la pandémie par les autres programmes de vaccination, a-t-il déclaré.

Figurant parmi les pays les plus touchés par la pandémie avec 160.000 morts, le Royaume-Uni a commencé dès décembre 2020 sa campagne de vaccination.

Depuis, 91,3% de la population âgée de plus de 12 ans a reçu une première dose, 85% une deuxième et 66% un rappel, selon les derniers chiffres officiels publiés mercredi.