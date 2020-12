Covid-19: le Royaume-Uni "au cœur de la tempête", la France s'y prépare

Le coronavirus a fait 1.775.272 morts dans le monde et contaminé plus de 81.517.140 personnes selon un comptage de l'AFP mardi, et les campagnes de vaccination prennent de la vitesse en Europe et sur le continent américain.

"Nous revoici au cœur de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l'Europe et ce pays", a constaté le directeur général du service public de santé (NHS) pour l'Angleterre, Simon Stevens, dans une vidéo postée sur Twitter.

Le Royaume-Uni, un des pays les plus endeuillés d'Europe (71.500 morts), a atteint mardi un record de nouveaux cas en une seule journée avec 53.135 contaminations, et le nombre d'hospitalisations est encore plus important que lors du pic de la première vague, au printemps.

Samantha Batt-Rawden, médecin en soins intensifs et présidente de la Doctor's Association, s'inquiétait sur Twitter de la situation de nombreux soignants parvenus à un "point de rupture".

Couvre-feu avancé en France

En France, une "reprise incontrôlée de l'épidémie" en janvier est "probable" en raison du "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin de d'année, a jugé le Conseil scientifique qui guide le gouvernement, dans un avis rendu public mardi.

Aussi, le gouvernement se prépare à de nouvelles mesures dans les zones les plus touchées, notamment l'Est du pays. Un couvre-feu avancé de deux heures, soit à 18h, est envisagé localement à partir du 2 janvier, a annoncé en soirée le ministre de la Santé Olivier Véran, excluant pour l'heure un nouveau confinement local ou généralisé.

Le nombre des personnes hospitalisées et des cas graves en réanimation est reparti à la hausse en France (24.645 et 2.694 lundi) cependant que le nombre des nouveaux cas détectés chaque jour est de 12.000 en moyenne, loin de l'objectif des 5.000 fixé par le gouvernement.