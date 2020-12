Covid-19: le président du Conseil scientifique prédit "six mois encore difficiles"

port du masque

"Il faudra le porter au maximum, explique-t-il. Moi je vais être comme tous les Français, j'ai décidé de scinder la famille en deux, de limiter à moins de 6 personnes et même le temps passer avec la famille. Je sais que c'est difficile, mais il faut garder votre masque autant que faire ce peut."

la situation

"On a un virus qui continue de circuler de façon forte. C'est au niveau de l'Europe (...) Cela est lié au fait que nous n'avons pas pris suffisamment des mesures de distanciation, mais aussi que c'est un virus respiratoire qui a un caractère saisonnier, sensible au climat".

troisième vague

"Il faut faire preuve d'une très grande attention, notre avenir est dans nos main (...) Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de troisième vague et pour cela il faut arriver à passer les fêtes (...) Début janvier on pourra regarder la situation".

quelle année 2021?

"Je m'inscris dans une vision stratégique, la France a besoin de savoir où elle va. Il y a un espoir majeur donner par les vaccins, et je me ferai vacciner. Mais il va falloir du temps pour vacciner les 22 millions de personnes les plus à risques, jusqu'à mai."

"La stratégie c'est de ne pas opposer une vision strictement sanitaire mais aussi la construire avec une vision respectant l'économie."

"On a d'un côté un espoir et inversement six mois à passer encore difficiles", poursuit Jean-François Delfraissy qui estime qu'on devrait vivre dans la même situation jusqu'à l'automne 2021. "Il faut vivre avec le virus, mais attention jusqu'a l'été 2021".

vaccination inutile?

"La réponse est non. Je répète, je me ferai vacciner" (...) "La production de vaccin sera plus lente qu'imaginée. On n'aura pas de pénurie, mais la vaccination de la population sera plus étalée dans le temps" (...) "On saura d'ici mars-avril si ce vaccin joue contre la transmission du virus, mais la vaccination de la population générale c'est pour lutter contre la propagation du virus."