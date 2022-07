Covid-19: le port du masque "fortement recommandé" dans les lieux très fréquentés et les transports en communs à Monaco

En Principauté, le taux d’incidence soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, s’affiche à 748 au 3 juillet 2022 contre 148 il y a un mois.

A l’approche des vacances d’été, propices aux déplacements et aux nombreuses interactions sociales, le gouvernement princier rappelle les mesures à observer pour se protéger et protéger les autres, d’autant que les variants du virus de la Covid-19, actuellement en circulation, sont très contagieux.

Vaccination

Les Autorités sanitaires encouragent vivement les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant un risque élevé de développer une forme grave, à réaliser un deuxième rappel vaccinal (4ème dose).

La vaccination se fait sur base du volontariat et est totalement gratuite. Il suffit de prendre un rendez-vous auprès du Centre National de vaccination au 92 05 55 00.

Le Gouvernement met à disposition du patient volontaire deux types de vaccins : un vaccin à ARN messager (Pfizer) et un vaccin qui ne comporte pas d’ARN messager (Novavax).

Port du masque

Au-delà de la vaccination, il est aussi fortement recommandé, plus particulièrement pour les personnes fragiles, de porter un masque dans les lieux très fréquentés et les transports en communs.

Dans un même esprit, en cas de doutes suite à des symptômes ou des contacts avec des personnes positives, il est indispensable de se tester et de s’isoler afin de casser les chaines de contamination.

Gestes barrières

Enfin, il est essentiel d’éviter les situations à risques et de respecter quelques gestes barrières simples :

· se laver les mains régulièrement ou se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique,

· éviter de se toucher le visage,

· saluer sans se serrer les mains et sans embrassade,

· tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique,

· se moucher dans un mouchoir à usage unique,

· aérer les pièces le plus souvent possible.