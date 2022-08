Covid-19: le Japon allège de nouveau ses restrictions aux frontières

L'obligation de réserver son séjour via une agence de voyages restera toutefois de mise, a indirectement précisé M. Kishida lors d'une conférence de presse: "Nous autoriserons les touristes du monde entier à entrer dans le pays via des voyages organisés, mais sans guide".

Cette mesure entrera en vigueur à partir du 7 septembre, date à laquelle le quota d'arrivées quotidiennes au Japon sera par ailleurs relevé à 50.000 personnes, contre 20.000 actuellement, a ajouté M. Kishida.

La semaine dernière, le gouvernement nippon avait déjà annoncé qu'il cesserait à compter du 7 septembre d'imposer aux voyageurs triplement vaccinés de présenter un certificat prouvant un test négatif au Covid-19 à leur arrivée.

"Alors que les échanges internationaux s'intensifient de nouveau dans le monde, le Japon va rejoindre le mouvement", a encore dit M. Kishida, expliquant aussi vouloir "tirer avantage" de la faiblesse actuelle du yen, susceptible de rendre le Japon particulièrement attractif pour de nombreux visiteurs étrangers.

"Nous souhaitons continuer à alléger" les restrictions aux frontières à l'avenir, "en tenant compte de la situation infectieuse nationale et à l'étranger, du niveau de la demande et des mesures aux frontières des autres pays", a souligné le Premier ministre, qui vient de sortir d'une période d'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 le 21 août.

39.000 décès depuis début 2020

Les autorités japonaises n'ont jamais imposé de confinement de la population durant la pandémie et le nombre de décès liés au Covid-19 dans l'archipel (autour de 39.000 depuis début 2020) est relativement bas par rapport à de nombreux autres pays.

Plus de 64% de la population nationale a reçu trois doses vaccinales contre le coronavirus, et près de 91% dans la catégorie des 65 ans et plus.

Mais le Japon a adopté et maintenu des restrictions sévères à ses frontières depuis 2020 et n'accepte le retour de touristes étrangers que depuis juin, uniquement dans le cadre de voyages organisés pour le moment.

L'archipel nippon était une destination touristique très prisée et en forte croissance avant la pandémie, avec un record de 31,9 millions de visiteurs étrangers en 2019, une source de revenus non négligeable pour l'économie locale.