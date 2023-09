Covid-19 : le gouvernement princier de Monaco met en garde contre le variant Eris

Il n’a toujours pas disparu des radars. Le covid continue de circuler et de faire parler de lui, la faute à un variant EG.5 surnommé Eris.

"Une recrudescence des cas de Covid-19 a été enregistrée en Principauté et dans la région voisine due à l’émergence d’un nouveau variant EG.5 dit ‘‘Eris’’, qui est une sous-lignée du variant Omicron", a fait savoir le gouvernement princier dans un communiqué de presse.

Si la situation n’est pas préoccupante en raison du faible impact sur le CHPG et des symptômes légers, l'exécutif monégasque appelle à la vigilance. "La situation ne nécessite pas d’imposer de mesures contraignantes eu égard aux symptômes mineurs provoqués par la dernière souche du virus en circulation et de l’absence d’incidence sur le Centre Hospitalier Princesse Grace."

Mais les mesures déjà connues sont appelées à être respectées. "Nous devons cependant faire preuve de la plus grande vigilance en poursuivant les gestes de bon sens comme le port du masque en présence de symptômes et la vaccination à jour de rappel notamment pour les personnes à risques de formes graves et les personnes âgées de plus de 60 ans."