Covid-19: le Conseil national se réjouit des nouvelles mesures sanitaires à Monaco et plaide pour l'ouverture des piscines

"Le Conseil national se réjouit que l'évolution sanitaire permette au gouvernement d'annoncer de nouvelles mesures d'assouplissement", annoncent les élus ce vendredi, satisfaits "qu'une grande partie des attentes et des propositions défendues par l'Assemblée, lors du dernier Comité mixte de suivi (29 avril), sont désormais en application".

Les élus font notamment référence au service de petit-déjeuner pour les résidents et salariés dans les cafés, le service du dîner prolongé jusqu'à 22 heures pour les résidents et clients des hôtels et la possibilité de pratiquer son sport en intérieur, sous protocole sanitaire strict.

"Un service

de l'après-midi pour les cafés"

Lors du Comité mixte, les élus annoncent avoir également proposé au gouvernement "la mise en place d'un service de l'après-midi pour les cafés, ainsi que l'ouverture, sous protocole sanitaire strict, des piscines, qui ne sont à ce jour, pas encore en vigueur".

"Ces assouplissements ne marquent pas la fin de la crise sanitaire, poursuivent-ils, mais marquent toutefois un pas important vers le retour attendu à une vie normale".

Saluant la "stratégie démarquée" de la Principauté et son Prince, le Conseil national appelle enfin "à intensifier la campagne de vaccination et à accompagner, aussi longtemps que nécessaire, les entreprises et activités ayant besoin d'être soutenues".