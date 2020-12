Covid-19: le bilan en Russie revu à la (forte) hausse, le pays devient l'un des plus touchés dans le monde

Près de 26.000 morts en novembre, 186.000 cette année: les chiffres dévoilés par l'office russe des statistiques Rosstat, en vertu d'une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales, sont trois fois supérieur au 55.265 morts officiels comptabilisés depuis le début de la pandémie par le site dédié du gouvernement.

Ces nouveaux chiffres placent la Russie au 3e rang mondial, derrière les Etats-Unis (plus de 330.000 morts) et le Brésil (plus de 190.000).

Malgré ce nouveau bilan alarmant, les autorités russes ont rejeté l'idée de tout nouveau confinement national, tablant sur l'efficacité du vaccin national, le Spoutnik-V, déployé début décembre.