Covid-19: l'Angleterre réduit à 7 jours la période d'isolement pour les cas positifs

À partir de mercredi, les personnes qui disposent de deux tests antigéniques négatifs réalisés au sixième et septième jours pourront sortir de leur isolement.

Cela permettra selon le gouvernement à plus de personnes de passer Noël en famille, sans risquer pour autant de transmettre le virus. Selon la Secrétaire d’État à la santé Gillian Keegan, "le risque est équivalent" de sortir d'isolement au bout de sept jours "si vous avez deux tests négatifs" ou d'"attendre trois jours de plus dans votre chambre", a-t-elle indiqué mercredi matin sur Sky news.

"Si vous avez été testé positif ou présenté vos premiers symptômes le samedi 18 (décembre), vous pourrez profiter de votre repas de Noël" en famille, s'est-elle félicitée sur Times Radio, "en supposant que votre test antigénique soit négatif les sixième et septième jours".

Cet assouplissement des règles intervient alors que le Royaume-Uni, pays parmi les plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 147.000 morts, fait face depuis quelque temps à une flambée des cas (+90.629 mardi) due au très contagieux variant Omicron.

Pour autant, le Premier ministre britannique Boris Johnson a de nouveau refusé mardi de procéder en Angleterre au tour de vis réclamé par certains et écarté toutes nouvelles restrictions avant Noël.

Le ministre de la Santé Sajid Javid a en revanche annoncé mercredi la signature de deux nouveaux contrats avec Merck et Pfizer, à qui le Royaume-Uni achète 1,75 million et 2,5 millions comprimés supplémentaires de leurs antiviraux anti-Covid respectifs -le molnupiravir et le PF-07321332/ritonavir.

Les antiviraux agissent en diminuant la capacité d'un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ces traitements par comprimés peuvent être pris à la maison et constituent donc une nouvelle arme essentielle dans la lutte contre la maladie.