Covid-19: la vaccination des enfants fragiles de 5 à 11 ans a débuté aussi à Monaco

Les autorités sanitaires du pays ont commandé et reçu cent doses pédiatriques du vaccin Pfizer.

Initialement prévu entre les murs du centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), cette vaccination s’effectue à l’Auditorium Rainier-III, comme pour les adultes.

Elle est "gratuite et volontaire", précise le gouvernement et se déroule "en présence d’un représentant légal de l’enfant, sur présentation d’une prescription médicale d’un pédiatre et de l’autorisation parentale de vaccination."

Une consultation médicale pédiatrique se fera avant l’injection.

La prise de rendez-vous se fait au 92.05.55.00. Joignable 7/7 jours de 8h à 20h ou en ligne sur vaccination-covid19.gouv.mc.