Covid-19: la France compte désormais 25 cas confirmés du variant Omicron

Si la priorité demeure la lutte contre le variant Delta qui est à l'origine de cette cinquième vague et de plus de 40.000 contaminations quotidiennes en France, le nouveau variant Omicron est surveillé comme le lait sur le feu par les autorités sanitaires.

Dans son décompte quotidien, Santé Publique France a recensé, en date du 5 décembre, 9 nouveaux cas, ce qui portent à 25, le nombre de cas confirmés Omicron, en France.

Selon l'agence sanitaire, "ces cas sont suivis de près par les autorités de santé pour assurer les actions de contact-tracing et indiquer les messages de prévention dans l’objectif de préserver la santé de la population".

De nouveaux cas et des situations différentes

Les autorités n'ont pas donné davantage de détails concernant les profils des personnes infectées et nouvellement détectées, mais différentes situations ont été relevées.

Jeudi 2 décembre, on apprenait que les nouveaux cas revenaient d'Afrique. Le tout premier, en Ile-de-France, concernait un homme rentrant d'un séjour au Nigeria, non vacciné contre la Covid-19 et âgé de 50 à 60 ans. Il ne présentait pas de symptômes au moment du test, selon l'ARS.

Sa femme, qui l'accompagnait dans ce voyage et n'est pas non plus vaccinée, a été testée positive à la Covid-19 et un séquençage a été lancé pour vérifier s'il s'agissait également du variant Omicron. Leur entourage avait alors été testé et placé à l'isolement. Le voyageur, qui réside en Seine-et-Marne, avait été testé positif à sa descente d’avion le 25 novembre. Il était resté à l'isolement à son domicile avec son épouse depuis leur arrivée sur le territoire compte tenu du résultat positif au test.

Le deuxième cas, détecté dans le Haut-Rhin, concernait une femme, âgée de 40 à 50 ans et présentant un "schéma vaccinal complet", selon l'ARS du Grand Est. Elle avait été testée positive au retour d'un voyage en Afrique du Sud et placée à l'isolement, avant que le séquençage ne révèle la nature du variant.

Enfin, le troisième cas, en Vendée, était une femme rentrée le 25 novembre d'un voyage en Afrique du Sud, selon l'ARS Pays de la Loire. Cette femme, qui avait reçu sa deuxième dose de vaccin au mois de juin, se trouvait en "parfait état de santé" et ne souffrait d'"aucun symptôme", selon l'ARS, qui recensait alors "cinq cas contacts familiaux" placés à l'isolement.

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer qu'Omicron supplantera Delta, le variant qui fait le plus de dégâts en ce moment. Si cela devait arriver, cela prendrait de toute façon plusieurs semaines, voire plusieurs mois. "Il ne faut pas se tromper d'ennemi, pour l'instant c'est le variant Delta", a déclaré Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique français.