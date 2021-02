Covid-19: Israël se déconfine ce dimanche et lance son passeport vaccinal

"Si vous êtes vaccinés, vous pouvez entrer." A l'occasion de son déconfinement ce dimanche, Israël met officiellement en place son passeport vaccinal.

Les personnes ayant reçu les deux injections du vaccin contre la Covid-19 ont désormais accès à certains services interdits pour les autres.

Salles de sport, événements sportifs ou culturels, hôtels, piscines ou encore parcs d'attractions sont soumis à ce "badge vert". Pour y accéder, il faut présenter une pièce d'identité à l'entrée ainsi qu'un code-barre fourni si on a bien été doublement vacciné ou un certificat de guérison de la Covid-19. En plus du badge, ils reçoivent un "passeport vert" qui permet de voyager et de revenir dans le pays sans effectuer de quarantaine. Un test PCR négatif est toutefois nécessaire.

Les autres (non vaccinés ou avec seulement une seule dose) doivent aussi présenté ces documents. La différence: eux ont un "badge pourpre". Celui-ci donne accès à tous les autres établissements comme les centres commerciaux, les marchés, les musées ou les bibliothèques. Les cafés et les restaurants vont devoir attendre encore quelques semaines avant de rouvrir.

Ce passeport est valable six mois, le temps de mesurer l'efficacité du vaccin à long terme. Il pourrait donc être prolongé si elle était avérée.

La moitié de la population est vaccinée

Avec le lancement de ce passeport vaccinal, les Israéliens effectuent "un premier pas vers une vie presque normale", selon le ministre de la Santé, Youli Edelstein.

"Nous allons de l'avant avec un déconfinement responsable sous la forme de "Si vous êtes vaccinés, vous pouvez entrer"", a résumé de son côté le ministre de la Défense Benny Gantz.

Si le pays peut lancer ce programme, c'est bien parce qu'il est très avancé dans sa campagne de vaccination.

4,3 millions de ses citoyens ont reçu la première injection et près de trois millions ont déjà eu la seconde. cela représente respectivement près de 50% et 33% d'une population de neuf millions d'habitants.

La mesure est encore jugée "prématurée" en France où 3,8% de la population en est à sa première dose.