Covid-19: "Irréaliste d'en avoir fini avec le virus avant la fin de l'année" selon l'OMS

Nous sommes encore loin d'en avoir fini avec la Covid-19.

Alors que le littoral azuréen vient d'entamer sa deuxième semaine d'un confinement partiel le week-end pour endiguer la propagation du coronavirus, l'OMS a jugé "très prématuré et irréaliste" l'hypothèse "d'en avoir fini avec ce virus avant la fin de l'année".

Michael Ryan, le directeur des opérations d'urgence de l'OMS, a néanmoins tenu à se montrer optimiste sur les formes graves de la maladie. "Je pense que ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations, les morts et la tragédie associées à cette pandémie", a-t-il avancé.

La vaccination au coeur de la démarche pour "retirer la peur"

L'Organisation mondiale de la santé travaille donc à réduire le nombre de contaminations dans le monde, en tentant de freiner la transmission du virus ou en prévenant l'apparition des variants, mais surtout grâce à la campagne de vaccination, notamment le personnel de santé et les personnes les plus vulnérables. Cela permettra de "retirer la peur et la tragédie de la pandémie", a assuré Michael Ryan.

Il s'est également félicité du déploiement des vaccins Covax pour les pays à faibles revenus mais il trouve "regrettable que certains pays continuent de vacciner en priorité des adultes plus jeunes, en meilleure santé et présentant moins de risque de tomber malades dans leurs propres populations, au lieu du personnel de santé et des personnes âgées ailleurs", a-t-il ajouté.

L'OMS souhaite que la vaccination du personnel de santé dans le monde entier soit entamée dans les quarante prochains jours.