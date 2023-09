Covid-19: il est surnommé "Pirola" et se répand plus facilement, on fait le point sur le nouveau variant BA.2.86

Pourquoi ce variant est-il préoccupant?

Ce membre de la famille Omicron est particulièrement scruté en raison d'un "plus grand nombre de mutations", le rendant "susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement", a rappelé la semaine dernière la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) Brigitte Autran.

Le 17 août, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur ce nouveau variant du Covid-19 qui laisse craindre une recrudescence des cas.

Où a-t-il été détecté?

Ce cas de variant a été détecté dans le Grand Est, a précisé Santé Publique France, soulignant avoir "lancé une investigation pour récolter les informations épidémiologiques permettant de documenter ce premier cas".

Ce variant avait été détecté jusqu'ici dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Danemark ou Israël, mais pas encore en France. Ce vendredi matin, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a déclaré qu'il avait été repéré 25 fois dans le monde.

Le variant BA.2.86 "n'appelle pas de réponse sanitaire particulière" à ce stade, a-t-il précisé.

Quelles sont ses caractéristiques?

L'OMS a décidé de classer ce nouveau variant, surnommé "Pirola" sur les réseaux sociaux, dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu'il porte.

C'est la protéine Spike qui donne au virus son aspect hérissé et c'est elle qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer les cellules de l'hôte.

Faut-il s'attendre à une hausse des hospitalisations?

Même si BA.2.86 provoquait un pic majeur d'infections, "nous ne nous attendons pas à voir des niveaux comparables de maladies graves et de décès par rapport à ce que nous avons fait plus tôt dans la pandémie lorsque les variantes Alpha, Delta ou Omicron se sont propagées", avait récemment commenté François Balloux, qui dirige la chaire de bio-informatique à l'University College de Londres.