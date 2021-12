Covid-19: de nombreux immunodéprimés vaccinés en réanimation dans les Alpes-Maritimes, mais une solution existe

La plupart d’entre eux ont un schéma vaccinal complet. Mais il est impuissant à les protéger contre les formes graves de Covid. Et on les retrouve de plus en plus nombreux dans les services de réanimation, victimes de cette cinquième vague. Face à cette déferlante de malades immunodéprimés dans les hôpitaux azuréens, plusieurs médecins se mobilisent.

"Beaucoup de ces patients ne sont pas informés qu’ils doivent appeler, dès qu’ils sont positifs (après un test PCR) -voire cas contacts, le spécialiste qui les suit (néphrologue, oncologue...) ou le médecin traitant pour bénéficier au plus tôt d’un traitement à base d’anticorps monoclonaux permettant de prévenir l’aggravation de la maladie", regrettent d’une même voix les Drs Eric Denis (hôpital d’Antibes), Jérôme Barrière (polyclinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer) et le Pr Michel Carles (CHU de Nice).

Pas d’anticorps protecteurs

Qui sont ces patients? "On retrouve une proportion importante de greffés rénaux, de patients dialysés et surtout de personnes souffrant d’hémopathies malignes (cancers du sang, Ndlr) : leucémies myéloïdes chroniques, lymphomes…"

En dépit de deux ou trois doses de vaccins, ces personnes ne produisent pas (ou trop peu) d’anticorps contre le coronavirus. Déjà fragilisées par leurs maladies (et leur traitement immunosuppresseur), elles sont à risque élevé de faire une forme grave et aussi chronique de Covid. "Certains continuent de porter le virus un an plus tard…"

"On dispose d’une arme très efficace, malheureusement sous-utilisée. Cette bithérapie est administrable seulement à l’hôpital, mais il suffit que le médecin traitant - malheureusement pas toujours informé - appelle le service de maladies infectieuses du centre hospitalier (1) pour que le patient bénéficie dans la journée de cette injection - en ambulatoire le plus souvent - qui va le mettre à l’abri."

La France se heurte à des difficultés d’approvisionnement de ce médicament très coûteux, mais les médecins azuréens se veulent rassurants: "Localement, nous avons un peu de stock; aussi, est-il encore plus inacceptable de ne pas en faire bénéficier ces patients à risque."

Des FFP2 remboursés?

Au-delà de ce message d’alerte, les spécialistes appellent les proches de ces patients fragiles à se montrer très vigilants: "Il est impératif qu’ils aient la 3e dose de vaccin rapidement." Et se mobilisent aussi pour faire entendre la nécessité que ces personnes à haut risque bénéficient d’une prise en charge par l’assurance maladie de masques FFP2, très fortement recommandées dans leur cas. "C’est un surcoût de 50 à 100 euros par mois, que beaucoup ne peuvent assumer."

1. A Nice, les médecins disposent du numéro du recours rapide.