Covid-19: ces communes des Alpes-Maritimes où la situation sanitaire s'améliore plus vite qu'ailleurs

Il est monté plus haut que la moyenne nationale mais redescend désormais plus vite: le taux d'incidence s'apprête à repasser sous la barre des 1.000 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Un cap symbolique déjà franchi dans plusieurs des communes les plus peuplées du département.