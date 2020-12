Covid-19: Castex doit trancher sur le déconfinement ce jeudi

L'exécutif a beaucoup insisté sur ce seuil et le plateau épidémique constaté ces derniers jours, semblant préparer les esprits à un déconfinement plus restrictif. Inquiétant fortement le secteur de la culture notamment, alors que le 15 décembre doit marquer la réouverture des cinémas, théâtres et musées.

"Nous constatons malheureusement que le coronavirus est encore très présent et que la courbe baisse moins. Nous devons surtout éviter un autre confinement", a rappelé mercredi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur BFMTV.

Lassitude

Plusieurs options sont sur la table, étudiées lors d'un nouveau Conseil de défense mercredi et une réunion avec plusieurs ministres clé dans la soirée à Matignon autour de Jean Castex.

"Il est possible que l'ouverture des activités culturelles soit reportée", dit un ministre. "Il pourrait être aussi décidé un couvre-feu avancé", plus tôt que l'horaire initial de 21h00, ajoute ce membre du gouvernement, pour qui, en revanche, "il paraît difficile que les allégements annoncés sur les fêtes soient remis en cause".

La principale crainte du gouvernement est que la circulation du virus ne soit pas assez basse au moment critique des fêtes de Noël et du jour de l'An, quand les réunions familiales vont se multiplier et faire courir le risque d'un redémarrage de l'épidémie.

"Les Français ont vraiment envie de se retrouver en famille et ils sont responsables. Je souhaite qu'il y ait au moins des assouplissements pour que ces fêtes puissent ressembler à des fêtes", souligne la députée LREM Yaël Braun-Pivet.

Alors que la lassitude s'installe, malgré l'espoir du vaccin, l'exécutif doit également faire face à la défiance des Français: 36% d'entre eux font confiance au gouvernement pour lutter efficacement contre l'épidémie de Covid-19 selon un sondage Elabe, soit 12 points de moins qu'il y a deux semaines.