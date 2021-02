Covid-19: bientôt des masques pour tuer le virus?

Le masque protège contre l'infection de la Covid-19, mais pourrait-il tuer le coronavirus? C'est l'avancée que tentent différentes entreprises dans le monde, notamment des françaises, en mettant au point des masques virucides, tueurs de virus.

C'est le cas en Haute-Garonne, rapporte France Télévisions, et à Lille, selon nos confrères de La Voix du Nord.

Contre le coronavirus, les résultats des tests sont "très prometteurs", assurent chacune des sociétés en question.

"On obtient une élimination complète du virus sur les masques"

Ces masques virucides, en cours de développement, ressembleront aux masques chirurgicaux traditionnels. La différence sera sur la matière et le produit établi dessus.

"Le virus sera piégé dans le masque et sera tué par le masque", assure le PDG Paul Boyé Technologies qui développe un de ces masques.

Comment? Secret professionnel. Mais on affirme du côté de l'entreprise que "c’est 100% optimal sur un large spectre de bactéries et aussi pour le coronavirus. On obtient une élimination complète du virus sur les masques."

Du côté du CHU de Lille, qui participe à la création de l'un d'eux, on parle d'un "masque révolutionnaire".

S'ils sont validés, il n'y aurait donc plus de contamination possible en touchant son masque. Ces virucides doivent désormais passer des derniers tests, sur leur efficacité et les risques pour la santé avec les produits utilisés, avant d'être lancés sur le marché.