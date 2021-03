Covid-19: avec 4.974 patients en réa, le pic de la deuxième vague est dépassé en France

Le pic de la deuxième vague avait été atteint le 16 novembre, avec 4.903 malades du Covid en réanimation. Au pic de la première vague, au printemps 2020, ce nombre s'élevait à environ 7.000.

En comptant les malades du Covid et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26 mars) sont actuellement occupés en France, selon d'autres chiffres communiqués à l'AFP par le ministère de la Santé.

Dans deux tribunes distinctes au JDD et au Monde, des médecins hospitaliers ont alerté sur ce remplissage des réanimations, en craignant que cela ne les oblige à trier les patients faute d'un nombre de lits suffisant pour les accueillir tous.

Outre les seuls services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, 28.322 malades du Covid sont actuellement hospitalisés dans le pays, selon Santé publique France.

Sur les dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont à nouveau progressé, s'élevant à 484 contre 238 patients la veille.

Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients), poussé par le variant anglais jugé plus contagieux et plus virulent.

Le nombre de personnes hospitalisées a également bondi en 24 heures avec 2.099 nouvelles admissions, soit plus du double de celles comptabilisées dimanche (1.017).

En 24 heures, 362 malades du Covid sont décédés à l'hôpital.