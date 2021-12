Covid-19: aucun décès lié au variant Omicron n'a été signalé à l'OMS jusqu'à présent

"Je n'ai vu aucune information rapportant des décès liés à Omicron", a déclaré Christian Lindmeier, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève.

Comme plus de pays font des tests pour tenter de détecter le nouveau variant, "nous aurons plus de cas, plus d'informations, et -bien que j'espère que non- possiblement des morts", a-t-il souligné.

Le nouveau variant, classé inquiétant par l'OMS, a été détecté d'abord en Afrique australe mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont alerté l'OMS le 24 novembre, des infections avec Omicron ont été constatées dans une trentaine de pays sur tous les continents.

Si en-dehors de l'Afrique australe, les premières infections ont pu être rattachées en général à des personnes ayant voyagé dans la région, les premiers cas de transmission locale apparaissent désormais, aux Etats-Unis ou en Australie par exemple.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge "élevée" la "probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial", même si de nombreuses inconnues demeurent: contagiosité, efficacité des vaccins existants, gravité des symptômes.