Covid-19: à Monaco, le stock de vaccin Pfizer "est suffisant"

Une nouvelle mesure sanitaire qui s’inscrit dans un contexte de flambée de l’épidémie – 300 cas positifs au coronavirus depuis le 20 novembre à Monaco – et la menace d’un nouveau variant dénommé Omicron.

Selon le ministre d’État, Pierre Datout, elle est surtout "une incitation forte à la vaccination".

Est-il prévu de réactiver le Grimaldi Forum comme centre de vaccination?

Pour le moment, l’Auditorium Rainier-III permet de répondre à la demande de vaccination même si le rythme est soutenu avec 350 injections par jour. La primo-vaccination concerne 7% des personnes, la seconde dose 13%, et 80% pour la dose supplémentaire.

Quand sera ouverte la troisième dose aux salariés?

Pour l’instant, la priorité est donnée aux résidents. Aucune date n’a été fixée pour les salariés.

L’Agence européenne des médicaments a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. En France, la Haute autorité de Santé recommande de vacciner les enfants à risque de forme grave. Envisagez-vous, à Monaco, l’ouverture à la vaccination aux moins de 12 ans?

Cela fait l’objet d’une réflexion mais aucune décision n’a été prise. S’il y a une recommandation très forte de la Haute autorité de Santé, alors le débat mérité d’être ouvert.

Le maire de Cannes, David Lisnard, s’est inquiété du risque de pénurie de doses de vaccin Pfizer. La Principauté est-elle suffisamment dotée?

Lors des trois premiers mois de 2021, comme l’ensemble de l’Europe, on a connu des problèmes de disponibilité du vaccin. Depuis, on n’a pas eu de problèmes de ressources. Notre stock de vaccin Pfizer est suffisant pour tenir plusieurs semaines et des commandes sont en cours.

Combien de personnels des établissements de santé concernés par la loi sur l’obligation vaccinale ont démissionné ou ont été suspendus par leur hiérarchie?

Les personnels réfractaires représentent 1,8% des personnes concernées par cette loi. C’est un taux plus bas que ce que l’on envisageait. Ils font l’objet d’une suspension sans rémunération, mais pas de rupture de contrat.