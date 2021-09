Covid-19: à Lyon, patients plus jeunes en réanimation, soignants "à bout de souffle"

Dans un des bâtiments de l'imposant centre hospitalier de 80 hectares répartis sur trois communes proches de Lyon, près de 40% des 41 lits des trois unités de réanimation et de surveillance continue sont occupés par des cas graves liés au virus.

"C'est une maladie gravissime et pas une +petite grippe+ comme on peut l'entendre de part et d'autre", s'agace Anne-Marie Poirault, cadre de santé dans l'unité "Réa Nord" dédiée uniquement à la Covid-19.