Covid-19: 6 nouveaux cas positifs et 20 guérisons ce lundi à Monaco

Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc à 2265 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.

Ce soir, 29 personnes sont prises en charge au CHPG : 21 patients dont 13 résidents sont hospitalisés. Par ailleurs, ce soir, 8 personnes, dont 2 résidents sont soignés en réanimation.

Il y a lieu de constater 20 guérisons supplémentaires ce jour. Le total des personnes guéries s’élève donc à 2090.

Ce lundi soir, 73 personnes sont suivies par le Centre de Suivi à Domicile qui soutient médicalement les patients, présentant peu de symptômes, invités à se confiner à domicile.

Pour se conformer aux pratiques adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé et les pays voisins en la matière, ce bilan journalier fait uniquement état des personnes résidentes touchées par le coronavirus.

Le Gouvernement Princier communique également les chiffres relatifs au dépistage. Ces chiffres sont arrêtés à hier dimanche 28 mars inclus.

- Nombre des tests réalisés sur des patients résidents et non-résidents entre le 22/3 et le 28/3 inclus : 4550 tests PCR et antigéniques.

- Taux de positivité des tests pratiqués sur résidents et non-résidents : 4,70%

- Taux d’incidence, soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés : 226,3 (semaine dernière : 173,6).