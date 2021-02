Couvre-feu, test PCR obligatoire à l'entrée... les restrictions sanitaires contre la Covid-19 prolongées pour un mois à Monaco

Les courbes s’affaissent mais l’effort collectif doit se poursuivre pour se prémunir de tout rebond de l’épidémie. Voilà en somme le message adressé ce mercredi, par voie de communiqué, par le gouvernement princier.

Alors que le gouvernement français annonce qu’il n’y aura pas mesures plus strictes contre la Covid-19 avant la fin des vacances scolaires; l’exécutif monégasque choisit de voir plus loin en prorogeant l’échéance du couvre-feu et des principales mesures de prévention d’un mois, jusqu’au 19 mars.

Pour autant, rien n'est figé puisque "le gouvernement princier se réserve la possibilité d’adapter ces mesures en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, en concertation avec le Conseil national".

Les règles

à respecter



Concrètement, trois grandes restrictions restent d’actualité pour les quatre semaines à venir :

- le couvre-feu est maintenu entre 19h et 6h

- les restaurants sont accessibles uniquement pour le déjeuner sous réserve d’être résident, salarié et/ou scolarisé en Principauté. Le service ne peut être effectué qu’entre 11h et 1 h, sur réservation préalable, et pour des tablées ne dépassant les six convives.

- Le recours obligatoire au télétravail dans les secteurs privé et public reste en vigueur. "L’objectif est de réduire l’afflux de personnes extérieures à la Principauté tout en maintenant l’activité économique".

Des restrictions à laquelle s’ajoute l’obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, et une attestation de non-contagiosité, à la frontière, pour toute personne venant de France à Monaco. À l’exception des travailleurs pendulaires, scolaires et étudiants, ainsi que résidents des Alpes-Maritimes venant en Principauté pour moins de 24 heures.

