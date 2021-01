Coup d'envoi de la vaccination anti-covid dans les maisons de retraite médicalisées des Alpes-Maritimes ce lundi

C’est quoi, ce doc ?

Un formulaire indigeste de 58 pages adressé aux familles? Le gros bobard du président du Sénat, Gérard Larcher, a été largement épinglé.

Rien de tel en réalité. Le guide de 45 pages - que Nice-Matin s’est procuré - est destiné aux seuls directeurs d’Ehpad. "On l’a reçu à Noël, explique Pierre Faraj. Il y a une annexe d’une page destinée à obtenir le consentement. En complément, on envoie un document d’information du ministère de la Santé et des Solidarités."

Jean-Charles Pic, directeur des Heures claires à Saint-Laurent-du-Var, évoque une simple "page A4 recto, modèle de l’ARS Paca. L’information, c’est nous qui la donnons. ça s’est fait à l’oral."

à l’information s’ajoute toutefois la formation. Celle des infirmiers chargés d’administrés le vaccin. Là encore, le Dr Bertholon-Marques a dû convaincre. Et "dédramatiser. On ne va pas changer le code génétique. Et il n’y a pas de 5G dedans!"

Retourner l’opinion

Aux Heures claires, les quarante résidents ont été consultés. Bilan: 80% sont d’accord... contre 20% au départ. De quoi rassurer Jean-Charles Pic, quand la moyenne de la profession oscille autour de 50%. "Il y a un phénomène de groupe. Une prise de conscience se fait progressivement. Quand les gens vont voir leur voisin ou leur médecin se faire vacciner, ça va éviter des fantasmes."

Le Dr Bertholon-Marques le pense aussi. "On rame parce que c’est polémique. Mais la campagne peut très vite prendre son envol. Il faut rassurer les Français. Sur la deuxième vague, beaucoup de sceptiques iront se faire vacciner. Il faut qu’ils comprennent que c’est un acte de santé publique : c’est aussi pour protéger les autres."