Coronavirus: trois cas confirmés en France, crainte de propagation

D'autres personnes sont "en détection", a indiqué de son côté le patron du Samu de Paris, Pierre Carli, sans donner de chiffre.

"On va avoir des patients suspects, il va y avoir des cas", a renchéri le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l?hôpital Bichat de Paris, où deux des patients ont été hospitalisés à l'isolement.

Alors que l'épidémie se propage à grande vitesse en Chine, où les autorités ont pris des mesures drastiques sur les déplacements dans et hors du pays, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a insisté sur la mobilisation.

"Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie, très vite repérer la source" et le "circonscrire le plus vite possible", a-t-elle souligné vendredi soir en annonçant les premiers cas.

"Enquête épidémiologique approfondie"

Une "enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas a été immédiatement mise en ?uvre", ont précisé ses services.