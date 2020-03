A Menton, 143 étudiants qui avaient séjourné ou transité, pendant les vacances scolaires, par la Lombardie ou la Vénétie (où 2.000 personnes contaminées ont été recensées), ont donc été invités à demeurer chez eux pour 14 jours.



Il en est de même pour 221 autres étudiants répartis dans six autres campus de Sciences Po: Reims (138 élèves concernés) Paris (48), Dijon (16), Poitiers (8), Le Havre (4) et Nancy (7). Soit 364 étudiants (sur un total de 14.000), qui ont voyagé dans des pays touchés par le nouveau coronavirus: Chine, Singapour, Corée et Italie.

Continuité pédagogique

Pour apaiser les inquiétudes des étudiants et de leur famille, mais aussi pour éviter toute stigmatisation, la direction du campus mentonnais a proposé à l’ensemble des 300 étudiants, dont 70% sont de nationalité étrangère, un accès à des cours en ligne, y compris pour ceux qui ne sont pas soumis au confinement.

Chacun est libre d’opter pour la solution qui lui convient le mieux. Et les enseignants restent en contact permanent avec leurs étudiants via des outils et des plateformes de communication et messagerie instantanés.



"Le campus n’a pas fermé" insiste la directrice Yasmina Touaibia. Les étudiants et équipes pédagogiques sont aussi informés en temps réel sur l’évolution de la situation, comme cela a été le cas avec l’étudiante testée ce mardi.