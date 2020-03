Coronavirus: plus de 100.000 personnes contaminées dans le monde (bilan AFP)

Au total 100.002 personnes ont été contaminées et 3.407 sont décédées. La hausse -- 2.492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17h -- est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 1.234 nouveaux cas.



La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 80.552 cas, dont 3.042 décès. 143 nouvelles contaminations et 30 nouveaux décès y ont été annoncés.



Ailleurs dans le monde, 19.450 cas (2.349 nouveaux) étaient recensés vendredi à 15h00 GMT, dont 365 décès (31 nouveaux).



Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6.284 cas dont 196 nouveaux, 42 décès), l'Iran (4.747 cas dont 1.234 nouveaux, 124 décès), l'Italie (3.858 cas, 148 décès), la France (577 cas dont 200 nouveaux, 9 décès).



Depuis jeudi 17h00 GMT, la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, la France, l'Espagne et les Pays-Bas, ont recensé de nouveaux décès. Les autorités palestiniennes, la Serbie, le Vatican, la Slovaquie, le Pérou ou encore le Bhoutan, ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.



L'Asie recensait au total vendredi à 15h00 GMT 88.388 cas (3.101 décès), l'Europe 6.284 cas (165 décès), le Moyen-Orient 4.993 cas (127 décès), les Etats-Unis et le Canada 194 cas (12 décès), l'Océanie 68 cas (2 décès), l'Afrique 41 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 34 cas.



Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).