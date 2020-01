Coronavirus: pas de surveillance accrue des passagers à l'aéroport Nice Côte d'Azur mais un rappel des mesures barrières

Alors que les autorités britanniques et italiennes ont annoncé des mesures de surveillance des passagers en provenance de Wuhan, ville du centre de la Chine, où est apparu le nouveau coronavirus, parmi lesquelles des contrôles de température, aucune mesure de précaution de ce type n’est, pour l’heure, envisagée en France.

Dans les Alpes-Maritimes, "il va y avoir un affichage dans l’aéroport" indique l’agence régionale de santé (ARS) PACA.

Un affichage qui rappelle aux voyageurs à destination et en provenance de Chine les bons gestes à observer sur place et au retour en France.

Pas de vol direct

Actuellement aucune liaison directe entre la Chine et l’aéroport Nice-Côte d’Azur n’est active. Le vol Nice-Pékin de la compagnie Air China, ouvert l’été dernier, est un vol saisonnier.

Pour se rendre sur la Côte d’Azur, les visiteurs chinois transitent par Paris à 41%, Londres (10%), Genève/Zurich (9%), Amsterdam (6%), Barcelone (5%), Dubaï (5%), Francfort (4%) et Rome (4%), selon les données publiées par le comité régional du tourisme PACA.

Sur la Côte d’Azur, les touristes chinois représentent un marché de 115.000 séjours de quatre nuits en moyenne.

Leur période de prédilection s’étend de juin à septembre. L’hiver ne représente que 22% des séjours, malgré le Carnaval de Nice, qui se déroule cette année du 15 au 29 février.

L’an dernier il a attiré 300 000 visiteurs (dont 200 000 entrées payantes générées). La part d’étrangers parmi les visiteurs est estimée à 23 %, dont 13 % en provenance d’Asie.

"Maintenant il y a le Carnaval de Nice en Chine" réagit Ying Zhang, vice-présidente exécutive de l’association La communauté chinoise de la Côte d’Azur.

Après Macao en 2011 et Xiamen en 2017, le Carnaval de Nice, "Roi de l’Énergie" s’était expatrié à Ningbo, près de Shanghai à l’automne 2018.

La communauté chinoise de la Côte d’Azur, constitué de plus de 2.000 personnes, aurait-elle prévu de se rendre prochainement en Chine alors que débutent samedi les festivités autour du nouvel an chinois. "Pas à ma connaissance" rassure Ying Zhang.

Conseils aux voyageurs

L’OMS ne préconise pas de restrictions de voyages ni la mise en place de procédures de dépistage pour les pays concernés. Si vous êtes en Asie, il est néanmoins recommandé: de suivre les recommandations de prévention des autorités locales; d’éviter tout contact avec des animaux morts; d’éviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent; d’éviter de manger de la viande crue ou peu cuite; de se laver les mains avec du savon ou avec des solutions hydro-alcooliques.



En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé de consulter rapidement un médecin localement, de porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres personnes, d’utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement.



Au retour en France, il est recommandé d’appliquer les mêmes mesures et d’appeler le SAMU – Centre 15 rapidement, avant toute consultation chez un médecin généraliste ou dans un service d’urgence.