Coronavirus: optimisme en Chine, l'inquiétude monte chez ses voisins du Japon et de la Corée du Sud

En Corée du Sud voisine, où le nombre des porteurs du virus a doublé au cours des dernières 24 heures, passant à 104, un sexagénaire est mort mercredi dans le Comté de Cheongdo, à 320 kilomètres au sud de Séoul.

Il faisait partie d'un groupe de quinze patients et membres du personnel ayant contracté la maladie dans le même hôpital.

Non loin de là, à Daegu, la quatrième plus grande ville de Corée du Sud avec plus de 2,5 millions d'habitants, une femme de 61 ans appartenant à la secte chrétienne "l'Eglise Shincheonji de Jésus" qui ignorait souffrir de la pneumonie virale est soupçonnée d'avoir contaminé à elle seule une quarantaine de personnes, notamment en assistant à des offices religieux.