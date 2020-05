Coronavirus : Monaco veut tester tous ses résidents et salariés dès la semaine prochaine

"Sur un millier de personnes de Monaco déjà testées, moins de 2 % ont été en contact avec le coronavirus. Lundi et mardi, le personnel de La Croix-Rouge a pratiqué des tests sur les salariés des Ballets, de la SMA, de la SMEG, et seulement 0,8 % était positif. Cela prouve que les gens ont respecté le confinement. Mais cela signifie également qu’ils ne sont pas immunisés…"

Résultats immédiats

Ce jeudi, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, a animé, seul, une longue conférence de presse pour présenter la vaste campagne qu’il compte mener sur quelque 90.000 résidents et salariés de la Principauté.

"Nous allons proposer à l’ensemble de ces deux populations des tests rapides (Trod) pour savoir, en dix minutes, s’ils ont ou non été en contact avec le virus. Notre capacité théorique est de 4.000 personnes testées par jour."

Dans un courrier daté de jeudi, le Ministre d’État Serge Telle et le conseiller Didier Gamerdinger, encouragent tous les résidents à venir faire gratuitement le test. "Cette proposition est sur la base du volontariat. Les résultats sont communiqués immédiatement aux patients et consignés dans une base de données qui reste confidentielle. Pas question d’alerter l’employeur, même si celui-ci est l’administration."

Si le test s’avère positif, une quarantaine sera imposée et des analyses complémentaires seront effectuées pour savoir si les anticorps révélés par le Trod indiquent que la personne a été en contact avec le virus et est immunisée, ou si elle développe des anticorps parce qu’elle est malade.

"Rassurer

la population"

Cette vaste campagne va permettre d’évaluer, dans son ensemble, le statut sérologique de la population. "Il s’agit également de rassurer, insiste Didier Gamerdinger. Il est légitime que les gens veuillent savoir s’ils ont été en contact avec le virus."

Encore faut-il que les Trod soient fiables… Épineuse question. D’une part, la presse scientifique est quasi unanime pour souligner les limites de ces tests. De plus, en France, les Centres nationaux de référence, chargés d’évaluer la qualité des multiples tests sur le marché, ne font aucune communication officielle. Mais Didier Gamerdinger veut rassurer et souligne que ces tests respectent les recommandations scientifiques internationales avec plus de 90 % de fiabilité.

Tester tous les salariés de Monaco : c’est l’ambition du gouvernement. Même s’il encourage vivement la population à se faire dépister, la campagne se fait selon le principe du volontariat.

Aux Ballets de Monte-Carlo par exemple, des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 ont été effectués par les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, mercredi, sur l’ensemble du personnel, incluant les danseurs.

"Cela permet d’envisager, dans un second temps, la reprise totale ou partielle de l’activité artistique de la compagnie et de ses cinquante artistes chorégraphiques", souligne la direction des Ballets de Monte-Carlo.

Quelle fiabilité ?