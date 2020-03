Coronavirus: "maintenir le lien avec eux", comment lutter contre l'isolement des seniors en période de confinement

"Il est important de maintenir le lien avec eux, argue Anabelle Pastoretto, coordinatrice des Petits frères des pauvres dans les Alpes-Maritimes. Il est possible de leur téléphoner, d’envoyer des cartes postales ou d’utiliser les réseaux sociaux."

Soutien matériel

L’assistance psychologique peut également devenir matérielle pour une population davantage menacée par le virus, incapable de se déplacer ou effrayée.



"Il est important de leur faciliter la vie, affirme Anabelle Pastoretto. C’est faire leurs courses, aller chercher des médicaments ou déposer un courrier. Ces tâches menées par nos bénévoles sont réalisables par tout le monde".



Jean Stellittano, directeur du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes, livre la marche à suivre pour ceux qui se mobiliseraient pour leur prochain. "Nos bénévoles sont équipés de gants, de masques et se tiennent à 2m des personnes quand ils leur rendent visite".

L’inquiétude

L’aide peut donc venir de tous. Et elle ne sera pas de trop. Le quotidien des associations n’en sera que facilité. Elles qui souffrent déjà du confinement de certains bénévoles âgés. "En principe, un lundi matin, 200 sont actifs sur nos quatorze antennes du département. Ils sont à peine une centaine aujourd’hui", s’inquiète Jean Stellittano qui attend une vraie prise de conscience de chacun dans cette période propice au repli sur soi.



"Si des gens veulent nous rejoindre, il suffit de nous appeler (1). A condition de ne pas être en contact avec des personnes fragiles à son domicile. Pour l’instant, on fait face mais je dois anticiper l’avenir. J’ai une inquiétude après les annonces du président Macron d’hier soir (lundi soir, Ndlr). Je crains des problèmes de mobilité, qu’on ne puisse plus travailler."



Autre axe de solidarité : œuvrer pour les plateformes téléphoniques chargées d’écouter les seniors. Chez les Petits frères des pauvres, Solitud’Ecoute, destinée au plus de 50 ans, a vu son "nombre d’appels journaliers moyens doubler depuis le 13 mars sur le plan national", souligne sa responsable Mélanie Rossi.



Un chiffre qui ne comptabilise pas ceux qui appellent plusieurs fois par jour.



(1) Rens.: Petits frères des pauvres: pfdp.nice@petitsfreresdespauvres.fr. Solitud’Ecoute 0.800.47.47.88, accessible de 15h à 20h.

Secours populaire: 04.92.00.24.24.