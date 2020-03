C’est une nouvelle directive prise par le gouvernement liée à l’épidémie de coronavirus et confirmée ce mardi soir.

Sur décision du département de l’Intérieur, les voyages scolaires pour tous les élèves de la Principauté sont désormais tous annulés. Et ce, quelle que soit la destination.



Une décision forte qui est en vigueur, pour l’heure, jusqu’au 30 avril, et appliquée par la direction de l’Éducation nationale à l’ensemble des établissements.



Pour les sorties scolaires à la journée, même tarif pour toutes celles prévues hors des frontières de la Principauté ou des Alpes-Maritimes.

Quelques exceptions



Pour autant, les déplacements d’élèves d’écoles primaires, de collèges ou de lycées sont possibles à l’occasion de manifestations maintenues à Monaco ou dans le département voisin.



Et le département de l’Intérieur précise qu’au début du mois d’avril "un réexamen de la situation aura lieu concernant les voyages et sorties programmés en mai et juin".