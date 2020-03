Coronavirus : le Rolex Monte-Carlo Masters pourra-t-il avoir lieu en avril?

Alors que le Masters 1000 d'Indian Wells vient d'être annulé, tous les regards se tournent vers Roquebrune-Cap-Martin où les plus grands champions de tennis ont rendez-vous du 12 au 19 avril. La décision d'une annulation reviendrait à la France et non à Monaco

L’annonce de l’annulation du Masters 1000 d’Indian Wells, en Californie, n’est pas un bon présage. Le tournoi de tennis devait démarrer ce mercredi. Mais un cas de coronavirus détecté tout près du lieu où devait se tenir l’épreuve aura emporté la décision des organisateurs. Le tournoi de Miami (25 mars-5 avril) serait également incertain, d’après nos confrères de L’Equipe. Pas étonnant, quand on sait que la Floride n’est pas épargnée par l’épidémie de Covid-19. Tous les regards se tournent donc, forcément, fatalement, avec anxiété, sur le Rolex Monte-Carlo Masters, censé se dérouler du 12 au 19 avril sur la terre de Roquebrune-Cap-Martin. Pour l’instant, aucune décision n’est prise. une décision qui revient à la france L’installation des tribunes et la préparation du Monte-Carlo Country Club se poursuit... presque normalement. Mais certainement pas dans la sérénité. Dans ce cas précis, ce ne sont pas les autorités de la Principauté qui prendront la décision mais la préfecture des Alpes-Maritimes, le tournoi monégasque se déroulant en terres françaises. Pour tous les événements, culturels et sportifs, se déroulant en Principauté, la balle revient dans le camp du gouvernement princier. Lundi matin, le Ministère d’Etat a décidé de se calquer sur la décision française d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. La question des matches de foot et de basket se posent donc avec plus d’acuité. Et deux rencontres, dans l’immédiat : Monaco - Saint-Etienne de ce dimanche 15 mars (foot) et Monaco-Bologne du mardi 17 mars. Dans le premier cas, les discussions sont en cours. La Principauté devrait prendre les mêmes dispositions qu’en France. Pour le match d’EuroCup de basket, en revanche, il y a peu de chance qu’il se joue, cette ville italienne étant sur le point de se retrouver en zone de quarantaine, qui est établie à partir de 50 cas de coronavirus. Lundi, on en dénombrait 49. Et il n’est évidemment pas question d’exposer les Roca Boys au moindre risque de contamination au coronavirus... le rallye aïcha des gazelles annulé Le 30e Rallye Aïcha des Gazelles devait partir samedi 14 mars de Nice - avec un départ symbolique aussi à Monaco - pour rallier le Maroc et la ville d’Essaouira le 26 mars. L’épreuve n’aura pas lieu, en tout cas pas aux dates initialement prévues. Malheureusement, pour cause de coronavirus, le départ a été repoussé au 25 septembre, et l’arrivée est prévue le 10 octobre 2020. Cette épreuve de rallye-raid dans le désert, exclusivement réservée aux femmes, fête cette année ses 30 ans d’existence. Dominique Serra, fondatrice de l’événement, a précisé dans une vidéo : "Nous sommes dans l’obligation aujourd’hui de reporter l’édition du Rallye Aïcha des Gazelles. En effet, le gouvernement marocain, en qui j’ai toute confiance, a décidé, pour endiguer la propagation du virus sur son sol, d’interdire l’ensemble des manifestations sportives sur son territoire (…). Nous changeons de date, mais nous ne changeons pas de cap." Rallye Aïcha des Gazelles

