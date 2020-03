Coronavirus: le groupe Nice-Matin lance une plateforme de solidarité

Baptisée "CoronAIDES", cette tout première version de notre application, évoluera déjà dans les prochaines heures. Vous pouvez la consulter via coronaides.glideapp.io.

✔ Pourquoi?

Crèches, écoles, collèges et lycées sont fermés à partir de lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. Emmanuel Macron a également incité les Français à limiter leurs déplacements. Des millions de parents font face au casse-tête pour garder leurs enfants, d'autres pour se rendre au travail, etc. Pour tout ça, on essaie de vous aider ici ☺

✔ Comment ça marche?

Garde d'enfants, faire des courses pour des personnes âgées, échanges de produits de première nécessité, un peu de réconfort... Sur notre plateforme "Solidarité Coronavirus", vous pouvez proposer tous types d'aides à vos voisins ou habitants de votre quartier. Pour proposer vos services, rendez-vous dans l'onglet "Vos propositions" puis cliquer sur l'icône + en haut à droite. Vous pourrez également découvrir les offres de services sur la carte ou l'afficher en mode liste.

✔ Un outil de mise en relation

Notre plateforme ne vous permet pas de réserver une garde d'enfants ou une livraison de courses à domicile. Il s'agit UNIQUEMENT d'un outil de recensement des bonnes volontés sur notre territoire. C'est à vous de prendre contact par mail ou le cas échéant au téléphone avec les personnes ayant proposé leurs services.

✔ Un chat et des infos pratiques

Dernière facette de notre application, un chat entre tous les inscrits qui pourront se soutenir et s'échanger des bons plans. De nombreuses informations pratiques sont également disponibles.

Pour visiter notre site c'est par ici.