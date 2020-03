Coronavirus: l'appel au centre 15 devra se faire "uniquement pour les symptômes graves"

Moins de 24 heures après le passage en niveau 3 et face aux appels croissants au centre 15 de personnes présentant des signes modérés de coronavirus, l'agence régionale de santé a modifié les consignes: "désormais, ces personnes ne doivent plus consulter le centre 15 mais appeler le médecin traitant. Ils ne consultent le centre 15 uniquement en cas de symptômes graves", précisait, dimanche après-midi, l'agence régionale de santé du Var.



"Toutes les personnes positives au coronavirus qui présentent des symptômes qui ne méritent pas une prise en charge hospitalière doivent respecter le confinement pendant quatorze jours", précise Sébastien Debeaumont.



Au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne (CHITS) a activé, dimanche matin, le plan blanc, les équipes soignantes se sont mises en ordre de marche pour faire face à un afflux de patients.



Le Dr Vincent Carret, médecin urgentiste, ancien chef de service des urgences du CHITS en appelle à la responsabilité de tous afin de ne pas saturer le service des urgences en cette période critique.



"Les équipes qui se sont mises en configuration pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent orienteront, obligatoirement, toutes les personnes qui ne relèvent pas de la médecine d'urgence vers les services de santé extérieur. Il est impératif, et vital de ne pas saturer les urgences. Tel est le cri de guerre que les équipes poussent, en appelant à la responsabilité de chacun."