Coronavirus: l'aéroport Nice Côte d'Azur ferme "temporairement" son terminal 1

En raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en France et dans le monde, l'aéroport Nice Côte d'Azur doit se réorganiser.

"A compter du lundi 16 mars minuit, toutes les opérations aériennes au départ et à l’arrivée de l’aéroport Nice Côte d’Azur seront opérées depuis le terminal 2 de la seconde plateforme aéroportuaire de France. Cette réorganisation, imposée par les contraintes inhérentes à la pandémie de covid-19, s’inscrit dans une démarche responsable de gestion des passagers dans le respect des règles de sécurité et de sûreté du transport aérien. L’aéroport Nice Côte d’Azur a décidé de prendre cette mesure afin d’optimiser la gestion des flux de passagers et jusqu’à nouvel ordre", peut -on lire sur le communiqué.

Une décision prise en vue d’optimiser les flux de passagers, la sécurisation de leurs parcours et le suivi optimal des obligations en matière de santé publique.