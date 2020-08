Coronavirus: la zone rouge, qu'est-ce que ça change concrètement?

Dans ces deux départements, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de personnes infectées pour 100.000 habitants, a dépassé les 50.

En application au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, les préfets sont en première ligne pour envisager des mesures complémentaires propices à freiner la propagation du coronavirus dans les territoires. Tour d'horizon.

règle des 100km

Le décret stipule que les préfets pourront, si nécessaire, à nouveau restreindre l'interdiction de se déplacer au-delà d’un rayon de 100 kilomètres à l'échelle des départements, voire de manière plus localisée. Comme durant le confinement.

Des exemptions seront néanmoins possibles, précise le décret: en cas de déplacements professionnels ou pour motifs familial impérieux. Il faudra alors fournir une attestation.

FERMETURE DES commerces et salles de sport

Dans l'optique de circonscrire les rassemblements dans les établissements fermés recevant du public (salle de danse, jeux, bibliothèques, musées, centre de vacances ou de loisirs, etc.), les commerces (bars, restaurants, boutiques, centres commerciaux, rooms-services des hôtels, etc.), mais aussi les écoles, universités ou établissements de culte (à l'exception des cérémonies funéraires) pourraient être fermés à nouveau.

Les salles de sport ou dédiées à une ou des pratiques physique et sportive sont également concernées par l'interdiction.

marchés INTERDITS

Azuréens et Varois pourraient se voire interdire la tenue des marchés, couverts ou non, et ce quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation, ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des consignes sanitaires.

rassemblements

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, peut être restreint ou interdit lorsque les circonstances locales l'exigent.

En clair, les rassemblements amicaux ou familiaux à l'extérieur ou dans des salles des fêtes pourraient aussi être interdits.