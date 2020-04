Coronavirus - La rédaction vous répond: "Toute la population de la Principauté sera-t-elle testée?"

Cette question nous a été posée "Toute la population de la Principauté sera-t-elle testée?"

NOTRE RÉPONSE

La volonté de l’État est de pouvoir, dans un futur proche, tester massivement la population monégasque pour connaître l’impact du virus et les porteurs.



Les tests par voie nasale sont opérationnels au CHPG mais aussi au Centre scientifique qui peut en faire 80 par jour. En priorité, en ce moment, pour les personnes malades.



En parallèle, le gouvernement évalue, depuis lundi, 5.000 des 30.000 tests sérologiques commandés en Allemagne, qui analysent le patient via une goutte de sang prélevée au bout du doigt.



"Suivre l’évolution sérologique"



"Nous avons voulu tester ces produits, en ce moment au CHPG et dans un laboratoire en ville, avant de confirmer notre achat car l’Espagne en avait commandé plusieurs dizaines de milliers qui étaient défectueux", confie Didier Gamerdinger.



Son idée est d’abord de suivre l’évolution sérologique du virus sur un petit groupe de population, avant de tester à plus large échelle Monégasques et résidents.



"Nous voulons avancer sur ces questions et faire en sorte de corréler notre vision et nos moyens."



Si les tests sont fiables et en quantité suffisante, ils seront ensuite proposés en priorité aux personnes qui ressentent des symptômes, aux cas contacts. Ensuite, éventuellement à une plus large échelle, à commencer par les aînés de la Principauté.

