Coronavirus: la France enregistre 4 nouveaux décès portant le total à 25 morts

Cependant, le site officiel "Santé publique France" annonçait simultanément un bilan de "30 morts".

Interrogé sur ce point pendant son point de presse, le Pr Salomon a fait valoir qu'il ne rapportait que "les données consolidées".

Le nombre de cas est en hausse de 286 par rapport au précédent bilan.

Parmi les personnes décédées, quinze sont des hommes et dix des femmes, a précisé M. Salomon qui a également fait part d'un septième "regroupement" de 38 cas positifs à Ajaccio, en Corse.

Six foyers avaient déjà été identifiés en Haute-Savoie (La Balme et les Contamines), dans l'Oise, le Morbihan, le Haut-Rhin et avec le groupe de touristes de retour d'un voyage en Egypte.