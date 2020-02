Coronavirus: jusqu'à 14 jours à la maison pour les salariés de Monaco

Les personnes concernées doivent appeler un médecin de santé publique de la Principauté. Après une série de questions, le médecin établira un certificat médical qui va légitimer le fait que la personne ne sera pas, pour une durée maximale de quatorze jours, à son poste de travail.

Le salarié pourra soit télétravailler, soit ne pas travailler et alors être rémunéré, sans délai de carence, par les Caisses sociales de Monaco.

Les zones à risque sont la Chine, qui comprend la Chine continentale mais aussi Hong Kong et Macao, Singapour, la Corée du Sud, et les régions de Vénétie, Emilie-Romagne et une partie de la Lombardie en Italie.