Coronavirus: faut-il annuler le Carnaval de Nice et la Fête du citron à Menton?

La question est légitime. Faut-il, oui ou non, suspendre le Carnaval de Nice et de la Fête du citron à Menton?

De l'autre côté de la frontière italienne, les dernières festivités du carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, ont été annulées devant l'ampleur de la propagation du coronavirus dans le nord du pays.

Depuis vendredi, les cas sont passés de 6 à 229, faisant de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le troisième au monde après la Corée du Sud et la Chine.

>> RELIRE. REPORTAGE. La panique se propage plus vite que le coronavirus dans cette ville d'Italie

Sur la Côte d'Azur, aucun cas n'a encore été détecté. Les deux patientes hospitalisées ce lundi à Monaco ne sont pas atteintes du coronavirus.

>> RELIRE. Les résultats des tests sont tombés, les deux femmes hospitalisées à Monaco ne sont pas atteintes du coronavirus

Christian Estrosi: "si le gouvernement me dit qu’il y a un risque..."

Le préfet des Alpes-Maritimes indiquait ce lundi matin qu'il n'a pas prévu, à ce stade, d'annuler le Carnaval de Nice et la Fête du citron de Menton.

Le maire de Nice Christian Estrosi a assuré ce mardi matin sur RMC que "si le gouvernement me dit qu'il y a un risque, qu'il faut l'interdire, nous prenons dans la minute et les secondes les mesures nécessaires, parce que c'est d'abord la santé publique qui prime".