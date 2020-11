Coronavirus: du mieux dans certaines régions d'Italie, notamment en Ligurie

Ce qui est permis (ou pas) dans les trois zones

Zone rouge : confinement maximal, les déplacements, soumis à une attestation, sont interdits sauf pour aller faire ses courses, aller travailler ou pour des raisons médicales ou de nécessité absolue ; les bars, les restaurants et les magasins (sauf de première nécessité) sont fermés ; lycées et universités sont fermés.

Zone orange : la circulation à l’intérieur d’une commune est autorisée mais il n’est pas permis de quitter sa commune de résidence (sauf dérogations) ; restaurants et bars sont fermés ; les magasins sont ouverts ; les universités sont fermées.

Zone jaune : il est possible de se déplacer dans la région et d’une région jaune à une autre ; restaurants et bars sont ouverts jusqu’à 18h, les magasins sont ouverts.

Pour toute l’Italie : le couvre-feu est en vigueur de 22 h-5 h (en zone rouge, le confinement est en vigueur 24h/24) ; pas d’accès aux centres commerciaux le week-end ; les cinémas, théâtres, salles de spectacle, piscines et salles de sport sont fermées.

Fêtes de fin d’année:

les Italiens vont bientôt savoir

Le gouvernement italien devrait faire de nouvelles annonces prochainement notamment en ce qui concerne les dispositions applicables jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Ces mesures entreront en vigueur le 4 décembre.