Coronavirus: cas positifs, hospitalisation, réanimation... Les chiffres sont à la hausse à Monaco

Ce jeudi, huit nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés. C’est un peu moins que la veille (12 cas), beaucoup moins que l’avant-veille (22 cas) et deux fois plus que le jour d’avant (4 cas).



Difficile, donc, d’identifier une hausse stable mais la tendance est bien là: le nombre de résidents contaminés par le coronavirus ne cesse d’augmenter, avec des records quotidiens réguliers.



Le dernier s’établit à 29 cas positifs en vingt-quatre heures. C’était le 7 novembre.



Ce jeudi, donc, le bilan sanitaire de la Principauté s’élevait à 532 résidents touchés par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.



Le même jour, dix-neuf patients étaient pris en charge au CHPG: treize d’entre eux, dont sept résidents, sont hospitalisés. Et six malades, dont cinq résidents, sont en réanimation. Là aussi, les chiffres sont en hausse.



À noter enfin que 18 guérisons supplémentaires ont été enregistrées mecredi (408 au total), et que le Centre de suivi à domicile gère 93 personnes malades, présentant peu de symptômes, invitées à se confiner à domicile.