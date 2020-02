Coronavirus: bilan en hausse en Chine après une modification du mode de détection

Au Japon, la situation s'est aggravée à bord du paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine près de Yokohama. 174 personnes sont désormais contaminées, 39 nouveaux cas ayant été annoncés mercredi.

Le coronavirus inquiète dans l'Union européenne, où des cas ont notamment été déclarés en Allemagne et en France. Les ministres européens de la Santé doivent se réunir jeudi à Bruxelles pour discuter du sujet.

"Répercussion négative"

L'épidémie ou la crainte internationale d'une contamination a conduit mercredi les organisateurs du Salon mondial du mobile de Barcelone, la grand-messe annuelle de la profession, à annuler leur manifestation, prévue du 24 au 27 février.

"La préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossibles l'organisation de cet événement", a plaidé l'Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) qui l'organise.

C'est un coup dur pour la deuxième ville d'Espagne: le salon devait attirer plus de 110.000 visiteurs et générer 492 millions d'euros de retombées locales et plus de 14.000 emplois.

Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait annoncé le report à une date non précisée du Grand Prix de Chine de Formule 1, qui était prévu le 19 avril à Shanghai. La décision a été prise à la demande des organisateurs du Grand Prix et des autorités sportives chinoises.

A Paris, le créateur chinois Jarel Zhang, qui figure au calendrier de la Fashion Week, a annoncé l'annulation de son défilé en mars "afin de garantir la bonne santé et la sécurité des deux pays et de réduire le nombre de contacts".

Face à l'épidémie, plusieurs pays comme les Etats-Unis et l'Australie ont décidé ces dernières semaines de fermer leurs portes aux voyageurs venant de Chine continentale.

L'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a appelé mercredi ces Etats à lever ces restrictions, pointant leur "répercussion négative" sur le secteur aérien et l'économie mondiale, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Wuhan, épicentre de l'épidémie, continue d'être coupée du monde depuis près de trois semaines.

Un cordon sanitaire empêche les entrées et les sorties. Les produits alimentaires et médicaux peuvent cependant passer.