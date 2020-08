Coronavirus: au moins 5,7 milliards de doses de vaccins pré-commandées

Le Japon s'est assuré 490 millions de doses de trois fournisseurs, dont 250 millions de la société américaine Novavax. Le géant pharmaceutique nippon Takeda a acquis les droits du vaccin Novavax pour l'archipel, qui subventionne l'opération. Ce vaccin-là sera donc produit localement.

C'est aussi le modèle choisi par le Brésil: outre une commande de 100 millions de doses à AstraZeneca, le pays a un partenariat avec le Chinois Sinovac pour fabriquer sur place jusqu'à 120 millions de doses de son "CoronaVac", actuellement testé sur des Brésiliens.

Chine, Russie

La Chine est bien avancée dans les essais cliniques de deux candidats (Sinovac, Sinopharm), mais seuls quelques partenariats internationaux ont été annoncés, dont avec le Brésil et un possible avec l'Indonésie.

La Russie a de son côté annoncé que 20 pays, non identifiés, avaient pré-commandé un milliard de doses de son vaccin Spoutnik V, et qu'avec l'aide de partenaires étrangers, les capacités de production étaient déjà de 500 millions de doses par an dans cinq pays.

Pays en développement: 2,4 milliards de doses

La Coalition pour les innovations de préparation aux épidémies (Cepi), lancée en 2017 par la Norvège, l'Inde, la fondation Bill & Melinda Gates et le Wellcome Trust, veut garantir un accès équitable aux futurs vaccins.

Elle a déjà investi 890 millions de dollars pour accélérer le développement de neuf projets, là encore dans une logique de diversification des risques.

Elle a pré-acheté 300 millions de doses à AstraZeneca pour des dizaines de pays en voie de développement, avec l'Alliance pour le vaccin (Gavi).

Pour fournir l'Asie et le monde, des milliards de doses devraient sortir des usines du géant Serum Institute of India (SII), le plus grand producteur mondial de vaccins (polio, rougeole...).

Novavax et AstraZeneca ont séparément signé des accords de licence avec le SII pour la production d'un milliard de doses chacun pour l'Inde et des pays en développement... A condition, comme toujours, qu'ils démontrent une efficacité lors des essais cliniques.