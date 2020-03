Coronavirus à Monaco : le premier cas décortiqué

L’état de santé du résident monégasque dignostiqué positif au Covid-19 et admis vendredi soir à l’hôpital l’Archet, à Nice, n’est pas préoccupant. C’est la nouvelle rassurante délivrée hier par les autorités monégasques.

Depuis que le premier cas de coronavirus identifié à Monaco a été connu, vendredi à 21 h, une enquête épidémiologique a aussitôt été lancée (lire par ailleurs). Objectif prioritaire et urgent : déterminer le parcours du patient et les personnes avec qui il a pu être en contact depuis son retour à Monaco.

Une ambulance dédiée à cette crise

Hier, on en a appris un peu plus sur ce premier cas de patient monégasque diagnostiqué positif au Covid-19, ce satané virus venu de Chine qui se propage dans le monde entier. D’abord, contrairement à ce que l’on a écrit, ce résident de la Principauté est âgé de 28 ans, et non d’une cinquantaine d’années, comme nous l’avons cru au départ. De nationalité britannique, il venait de séjourner en Italie du nord, probablement avec son amie. En Lombardie, précisément. La même région transalpine d’où venait la jeune Cannoise porteuse du virus, également hospitalisée au CHU de Nice ce même vendredi.

À son retour à Monaco, lorsque les premiers symptômes se sont fait ressentir, le jeune homme a eu le bon réflexe. Il a contacté les pompiers qui lui ont posé un certain nombre de questions afin de voir si des suspicions de coronavirus étaient fondées. C’était le cas.

La procédure a donc été enclenchée vendredi matin. Les sapeurs-pompiers de Monaco sont venus le prendre en charge à son domicile, sur le Rocher, et l’ont conduit, à bord d’une ambulance jaune réservée à ces opérations de transport, au centre hospitalier Princesse-Grace où il a été admis à l’isolement, dans l’une des chambres de l’unité dédiée à cette crise épidémiologique.

Une cellule de suivi de la crise au CHPG

« Le malade a été confiné dans l’unité d’hospitalisation de courte durée. Il n’est pas passé par d’autres services », indique Christophe Robino, chef de service au CHPG. Il faudra ensuite attendre le retour des prélèvements envoyés à Marseille pour découvrir que le jeune homme était effectivement porteur du coronavirus.

Il est alors 21 h. Aussitôt, « une cellule de suivi de la crise, qui comprend six ou sept chefs de service, a été alertée dans la demi-heure : les services des urgences, pneumologie, imagerie et laboratoires notamment, poursuit le Dr Mathieu Libératore, président de la commission médicale d’établissement. J’ai été alerté moi-même vers 21 h 30 par la direction, qui venait de l’être par le Dr Claessens, chef de service des urgences en charge de ce patient ». L’information de ce premier cas de coronavirus en Principauté est alors délivrée aux autorités du pays.

Immédiatement, en application des dispositions convenues entre la France et Monaco et des accords interhospitaliers, le patient a été transféré par les moyens monégasques vers le service d’infectiologie du CHU de Nice, à l’hôpital l’Archet.

L’état du patient n’est pas alarmant

La personne qui l’accompagnait, selon nos sources, est son amie. Elle a été confinée chez elle, à Èze, avec une prise en charge conforme aux procédures arrêtées par la Principauté.

D’après le Dr Libératore, qui indique que les équipes médicales du CHPG sont « en constante relation avec les équipes de Nice », se veut rassurant : « L’état du patient ne présente pas de critère alarmant ce samedi. Il n’a pas besoin de soin complémentaire. »

Hier, aucun autre cas de coronavirus n’a été constaté à Monaco.

En France, le ministre de la Santé a annoncé, hier, l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les manifestations accueillant plus de 5 000 personnes dans des lieux confinés. Dans les Alpes-Maritimes, des mesures radicales ont rapidement été prises, hier : annulation de la foire de Nice et du semi-marathon de Cannes, report en juin du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim). Quid de Monaco ? Selon une source proche du gouvernement princier, aucune annulation n’est prévue pour l’instant. « Aucun élément ou information scientifique nous pousse à annuler nos prochaines manifestations, souffle-t-on. Les événements sont donc maintenus jusqu’à nouvel ordre. » À condition qu’ils respectent un certain nombre de recommandations : ne pas convier des personnes venant de zones à risque, prendre des mesures d’asepsie (nettoyage plus fréquent des locaux, mise à disposition de solutions hydroalcooliques aux entrées des bâtiments et des sanitaires, affichage des consignes et recommandations…).

Cela dit, la situation évoluant à la vitesse de la propagation du coronavirus, le gouvernement pourrait revoir sa position dans les prochaines heures. Parmi les événements à venir du calendrier monégasque, on relève ainsi le match de basket de l’Eurocup ce mercredi 4 mars dans la salle Gaston-Médecin, où la Roca Team accueille les Russes de l’UNICS Kazan. Il y a aussi l’ouverture, le lendemain, du 4e Salon international de l’automobile sur le port Hercule, ou encore la tenue du salon MAGIC, dédié au manga, Comics, jeux vidéo et pop culture japonaise, samedi 7 mars au Grimaldi Forum. Interrogé hier soir, Cédric Biscay, l’organisateur de Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC), n’est pas serein : « On s’inquiète énormément. J’ai prévu de faire une annonce lundi. Tout va dépendre des décisions du gouvernement. » L’ennui, c’est que Shibuya Productions, qui organise le salon, compte sur la présence de nombreux acteurs du monde de la culture nippone. Et ça, ce ne sera pas possible puisque « nous ne pourrons pas faire venir des gens de zones à risque, comme le recommande le gouvernement. Et le Japon est désormais concerné ». Cédric Biscay reconnaît au passage que 3 000 personnes - la jauge attendue pour cette édition - confinées au Grimaldi Forum, « ça présente un risque évidemment important ». Autant dire que le coronavirus risque fort de mettre le salon MAGIC 2020 K.O. !

Faire vite et bien. Voilà l’enjeu de l’enquête épidémiologique lancée vendredi soir. Elle est pilotée par des médecins-inspecteurs de la direction de l’Action sanitaire et sociale de la Principauté. La méthode est simple. Elle vise à reconstituer l’emploi du temps du patient porteur du Covid-19 depuis l’apparition des symptômes, identifier et catégoriser les contacts, puis délivrer des conseils précis à ces contacts en fonction du niveau de risque. Par « contacts », les médecins-inspecteurs entendent la famille, le milieu professionnel, les amis et les « contacts sociaux prolongés ». Dès lors que ces derniers sont identifiés, en fonction du niveau de risque, il y a une prise en charge à l’hôpital avec réalisation de test, confinement à domicile avec prise de température deux fois par jour.

Nous n’en saurons pas plus. Tout le reste, du nombre de contacts identifiés à la date de l’arrivée à Monaco du patient porteur du virus, en passant par l’avancée de l’enquête, est confidentiel. On apprend juste que la Dass dispose de premiers résultats dans cette enquête épidémiologique. Sans en connaître la teneur.